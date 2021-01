Potenza: poveri anziani tra carenze igieniche e scarso personale qualificato! Chiusa casa di riposo in provincia

Personale insufficiente, carenze igieniche e sovraffollamento.

Due case di riposo per anziani, una in provincia di Brindisi e una in provincia di Potenza, sono state chiuse a seguito di gravi inadempienze riscontrate dai Nas durante i controlli.

Il NAS di Potenza, nella provincia potentina, ha individuato una struttura ricettiva per anziani interessata da gravi inadempienze gestionali per la carenza di personale qualificato per l’assistenza agli anziani.

Al titolare sono state inoltre contestate carenze igienico sanitarie e strutturali.

La locale Autorità Amministrativa ha disposto la chiusura del plesso ed il trasferimento dei 17 anziani ospiti presso idonee strutture assistenziali.

