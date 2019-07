Controlli serrati dei Carabinieri nel potentino: ecco cosa hanno scoperto

Il Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, attraverso i Reparti dipendenti, in questi ultimi giorni sta intensificando una serie di servizi di controllo del territorio, principalmente finalizzati ad accertare violazioni in materia di armi, sostanze stupefacenti e circolazione stradale.

In tale contesto, nei vari comuni potentini e lungo le principali arterie di comunicazione, in ragione delle diverse infrazioni accertate, i Carabinieri dei locali Comandi Stazione e Aliquote Radiomobili di Compagnia, hanno deferito in stato di libertà all’A.G. 11 persone, tra cui, un:

27enne di Melfi, 56enne di Senise, 30enne del bellunese, 66enne di Viggianello (PZ), 63enne di Palazzo San Gervasio (PZ) e 27enne di origini romene, residente a Francavilla in Sinni (PZ), i quali, sottoposti a perquisizione, in diverse circostanze di luogo e tempo, sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico, senza giustificato motivo. Le armi bianche sono state sequestrate;

48enne di Melfi, sottoposto agli arresti domiciliari, il quale, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di n. 2 piante di cannabis, alte circa 60 cm., sequestrate, rinvenute nel giardino di casa;

22enne di Melfi, che si è rifiutato di sottoporsi agli esami tossicologici per accertare l’alterazione psico-fisica, con conseguente ritiro della patente. Il giovane, inoltre, a seguito perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di una sigaretta artigianale, contenente hashish, oltre a 3 grammi della medesima sostanza, motivo per cui è stato segnalato anche alla Prefettura di Potenza;

37enne di Melfi, sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. con obbligo di soggiorno in quel comune, che è stato sorpreso mentre si aggirava nel centro in compagnia di un soggetto pregiudicato, violando le prescrizioni impostegli;

46enne di origini tunisine, residente a Napoli, privo di permesso di soggiorno, destinatario di una misura di rintraccio, denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità e immigrazione clandestina;

56enne di Napoli, responsabile di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e istigazione a delinquere del suddetto cittadino extracomunitario.

Nel corso della stessa attività, a Venosa (PZ), i Carabinieri della locale Stazione, unitamente a personale del Nucleo Cinofili di Tito (PZ), hanno rinvenuto e sequestrato in un’abitazione disabitata, all’interno di una nicchia, dove era collocato il contatore del gas, un panetto di hashish del peso di grammi 63 ed un involucro in cellophane, contenente 10 grammi di cocaina.

Inoltre, sono state:

segnalate alle competenti Prefetture, per uso personale di stupefacenti, 6 persone residenti a Melfi (PZ), Maratea (PZ), Lagonegro (PZ), Potenza e nella provincia di Napoli, sequestrando complessivamente 11 grammi di marijuana, hashish ed eroina;

elevate n. 141 contravvenzioni al C.d.S., delle quali:

– 84 per il mancato uso delle cinture di sicurezza, per un importo complessivo di 6.970,00 euro;

– 50 per l’uso del telefonino alla guida, per un ammontare di 8.250,00 euro;

– 7 per divieto di sorpasso, con sospensione della patente, per la somma complessiva di 1140,00 euro.

L’operazione di servizio è stata condotta nell’ambito dei vari servizi d’istituto assicurati dall’Arma dei Carabinieri attraverso le varie specialità ed i suoi presidi territoriali, capillarmente distribuiti, rappresentati dalle Stazioni e Nuclei Operativi e Radiomobile dei Comandi Compagnia, che contribuiscono a preservare l’ordine e la sicurezza pubblica, anche con l’approssimarsi della stagione estiva, allorquando è maggiore l’afflusso di persone lungo le strade e nelle località turistiche.