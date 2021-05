Potenza, psicologi al servizio delle donne vittime di violenza. Ecco l’iniziativa

Il prossimo Venerdì 7 Maggio alle ore 11:00 presso l’auditorium dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, in via della Chimica, 61 a Potenza, verrà presentato ufficialmente il progetto “Psicologi Uniti per le Donne”.

Gli obiettivi generali della proposta riguardano:

la partecipazione attiva al processo di promozione di politiche per la persona, mediante interventi diretti sulla popolazione,

la condivisione di azioni di prevenzione e di strategie di contrasto al fenomeno della violenza e dei maltrattamenti,

delle molestie sessuali sul posto di lavoro,

la creazione di reti e di momenti formativi dedicati allo scambio di buone prassi operative.

Nell’occasione, verranno illustrati i dettagli dell’evento “Psicologi contro la violenza sulle donne” che prevederà la disponibilità, per un mese, da parte degli psicologi che decideranno di aderire, ad aprire i proprio studi per un primo colloquio gratuito.

A sostenere l’iniziativa, l’Ufficio della Consigliera di Parità regionale, la Regione Basilicata, la Commissione Pari Opportunità, la Rete Città per le Donne, il Miur, l’Anci, gli Ordini dei Medici provinciali, il Cug dell’Asm, il Cug dell’Università della Basilicata, il Cug della Camera di Commercio.

Alla conferenza stampa, saranno presenti:

la Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Basilicata, la dott.ssa Luisa Langone,

la Vice Presidente dell’Ordine regionale, la dott.ssa Mariantonietta Amoroso,

la Consigliera di Parità della Regione Basilicata, l’Avv. Ivana Pipponzi.

