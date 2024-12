Potenza, pusher scoperti in centro storico: ecco il ringraziamento per il lavoro della Polizia Locale

In seguito all’operazione condotta dalla Polizia Locale, che ha portato al fermo di alcuni pusher in via del Popolo nel centro storico, il Sindaco, il Presidente del Consiglio, la Giunta e il Consiglio comunale, desiderano esprimere il plauso e l’apprezzamento per il lavoro svolto dagli agenti della Polizia municipale che seppure in numero ridotto, assicurano ogni giorno la loro presenza attenta e costante in tutte le zone della città:

“Desideriamo ringraziare la nostra Polizia Locale per il costante impegno nel garantire la sicurezza dei cittadini e nel preservare la tranquillità del nostro centro storico, come nel caso dell’operazione svoltasi oggi, ma anche delle altre zone di Potenza.

Questo intervento dimostra, ancora una volta, quanto sia importante la presenza attiva dei nostri vigili urbani sul territorio.

Il risultato dell’operazione rappresenta un chiaro segnale che la lotta contro lo spaccio di sostanze stupefacenti resta una priorità per l’amministrazione comunale, che continuerà a sostenere ogni azione volta a contrastare questi fenomeni di illegalità.

La sicurezza dei nostri cittadini e la salvaguardia della vivibilità della città sono obiettivi fondamentali.

Grazie al lavoro puntuale e determinato delle forze dell’ordine locali, possiamo costruire una comunità più serena e sicura per tutti.

L’amministrazione comunale conferma il suo impegno a rafforzare la presenza della Polizia Locale nelle aree strategiche della città, per prevenire e contrastare situazioni di degrado e assicurare una maggiore protezione ai cittadini”.