Potenza: ecco il risultato delle ultime analisi sull’acqua del Basento!

Arpab e Acquedotto lucano continuano con i campionamenti effettuati in relazione all’uso potabile del Basento.

Come ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta regionale della Basilicata:

“Va precisato che nelle schede non sono riportati i limiti di alcuni parametri semplicemente perché quelle sostanze non sono inserite nell’elenco previsto dalla legge per la potabilità delle acque (sul nostro sito web riportiamo l’elenco dettagliato contenuto nel Dgls 18/2023).

Per una maggiore tutela dei cittadini, l’Arpab rileva anche composti chimici esclusi dalla normativa.

Sempre sul nostro sito – in cui riportiamo anche tutte le analisi eseguite da Acquedotto Lucano – e su quello Arpab sono pubblicate le risultanze aggiornate a oggi delle analisi di laboratorio di microbiologia, biologia, chimica ed ecotossicologia, effettuate da Arpab su campioni di acqua prelevati sul punto di emungimento del fiume Basento, in un’area a valle di esso, e all’uscita del potabilizzatore di Masseria Romaniello.

Analisi comprensive dello stato ecologico e chimico del tratto di fiume interessato dal prelievo”.