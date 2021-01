Potenza: questa scuola aiuta gli studenti nella scelta con un open day online! Ecco come partecipare

Fino al 25 Gennaio sono aperte le iscrizioni alla Scuola secondaria di secondo grado.

Il Liceo Scientifico “G. Galilei” di Potenza, nonostante il difficile periodo storico e l’impossibilità di ricevere in presenza genitori e studenti delle scuole secondarie di I grado, per fornire informazioni sull’offerta formativa dell’Istituto, sta organizzando le attività di Orientamento attraverso Open day informativi pomeridiani in modalità di Webinar tramite Piattaforma Teams di Office 365, accessibili mediante il link indicato, nelle seguenti date:

Sabato 9 Gennaio 2021 dalle 16:00 alle 18:00 (https://bit.ly/3m3XBTF);

Sabato 16 Gennaio 2021 dalle 16:00 alle 18:00 (https://bit.ly/3m3pMlV);

Giovedì 21 Gennaio 2021 dalle 16:00 alle 18:00 (https://bit.ly/39curOL).

Presso il Liceo sono attivati gli indirizzi:

di Ordinamento,

Scienze Applicate,

Cambridge (IGCSE).

Quest’ultimo prevede il potenziamento della lingua Inglese mediante l’insegnamento di alcune materie di indirizzo in co-programmazione con la presenza di docenti madrelingua inglese: alla fine di ciascun biennio gli studenti sostengono esami in lingua inglese secondo il protocollo Cambridge International Examination (CIE).

Su Ordinamento e Scienze Applicate è possibile scegliere l’indirizzo Giuridico Economico, con l’inserimento di ore di Cittadinanza e Costituzione ed Elementi di Diritto ed Economia.

Durante gli open day verranno illustrati, anche mediante l’utilizzo di prodotti multimediali, i singoli indirizzi attivati presso l’Istituto e la relativa offerta formativa, le attività didattiche svolte o in via di svolgimento, e inoltre sarà possibile accedere virtualmente agli ambienti della scuola ed interagire con studenti e docenti.

