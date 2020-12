Potenza, “questa tenera immagine racchiude la gravità del momento che stiamo vivendo”. Ecco le parole del sindaco Guarente

Un abbraccio.

Ciò che prima era la cosa più naturale del mondo, adesso è diventato un privilegio.

Tante le persone che soffrono a causa del Coronavirus.

In molti negli ospedali non possono abbracciare i propri cari, affidandosi totalmente alle cure dei medici e degli operatori sanitari.

Sulla scorta del terribile momento che stiamo vivendo, ecco le parole del Sindaco di Potenza, Mario Guarente, il quale mostra una foto che parla da sola:

“Un medico abbraccia un anziano, ricoverato in ospedale, disperato per la mancanza della moglie.

Questa immagine tenera, stupenda, racchiude la gravità del momento che stiamo vivendo e le sue sfumature più intime.

Teniamola bene a mente quando pensiamo che la mascherina non serva a niente o quando ci ostiniamo a frequentare persone, a fare pranzi e cene nascosti in casa con gli amici, come se nulla stesse accadendo.

La fine di questa brutta storia dipende solo da noi”.

