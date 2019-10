Potenza, questo Comune della provincia come il Portogallo: “Niente tasse per i pensionati!”. Ecco l’iniziativa

Il piccolo Comune di Latronico lancia una nuova iniziativa: niente tasse per i pensionati che decideranno di trasferirsi nel territorio potentino, con poco più di 4.300 abitanti.

Ecco quanto spiegato dal Sindaco, Fausto De Maria, ieri sera, 17 Ottobre, in diretta su Rete 4 a “Dritto e Rovescio”:

“Abbiamo copiato il Portogallo e abbiamo tolto tutte le tasse comunali per far arrivare i pensionati a Latronico e farli trasferire per almeno 10 anni”.

Sempre secondo le indiscrezioni del Primo Cittadino, la misura ha già fatto gola a due pensionati:

“Uno di questi arrivava da Napoli e ha deciso di comprare casa a Latronico grazie a questa iniziativa”.