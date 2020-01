Potenza, restauro Ponte Musmeci: al via la presentazione del concorso europeo di progettazione! I dettagli

“Nell’ambito dell’Asse V del programma di Investimento Territoriale Integrato (ITI) per lo Sviluppo Urbano della Città di Potenza-PO FESR Basilicata 2014-2020, mercoledì 15 gennaio alle ore 11 nel Palazzo della Cultura, in largo Pignatari, presenteremo il concorso europeo di progettazione per il restauro conservativo del Ponte Musmeci”.

Ad annunciarlo il vicesindaco e assessore all’Urbanistica e ai Lavori pubblici Antonio Vigilante che coordinerà l’incontro.

Previsti gli interventi del Sindaco di Potenza Mario Guarente, dell’assessore alle Attività produttive della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, del presidente del consorzio Asi Potenza, Francesco Pagano, del Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, Salvatore Buonomo, della Rettrice dell’Università di Basilicata, Aurelia Sole, e del RUP dell’intervento Giuseppe D’Onofrio.

La relazione ‘Sergio Musmeci e la storia dell’ingegneria delle costruzioni’ sarà presentata dal professoressa Tullia Iori.

Previsti inoltre contributi a cura del presidente della Fondazione Inarcassa, Egidio Comodo, del tesoriere dell’Ordine nazionale degli ingegneri, Michele Lapenna, del presidente della Fondazione dell’Ordine degli ingegneri, Salvatore La Grotta e del presidente dell’Ordine degli architetti della provincia di Potenza, Gerardo Leon.