Potenza: per ricordare il 18enne Rocco, andato via troppo presto, camionisti “in concerto” a suon di clacson! Li avete sentiti?

“Concerto” a suon di clacson e musica ad alto volume in via Anzio a Potenza.

Tutto questo è stato ricreato nei giorni scorsi, come ogni anno, da un gruppo di camionisti, con l’intenzione di richiamare alla memoria la tragedia che ha colpito un loro collega, un amico, strappato alla vita qualche anno fa.

Il giovane era Rocco Lauria, 18enne potentino che nel Giugno del 2013 perse la vita a causa di un incidente sul lavoro a Gricignano d’Aversa.

Il giovane si trovava in Campania per scaricare materiali ferrosi presso un’azienda in provincia di Caserta.

Uscito dall’abitacolo per controllare lo scarico dei materiali rimase colpito alla nuca dal portellone del mezzo.

Un violento urto che non gli lasciò scampo.

Il giovane Rocco sognava di diventare un camionista ma la vita è stata molto crudele con lui.

Alcuni cittadini, tuttavia, nel rispetto di chi non c’è più, hanno invocato pietà per i timpani dei residenti in zona Poggio Tre Galli: neonati, bambini, anziani ammalati, lavoratori sottoposti a pesanti turni.

Altri, invece, sono ben felici di vedere tanta partecipazione ad un evento volto ad alimentare il ricordo di una persona speciale.

Voi da che parte state?