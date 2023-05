Potenza, rifiuti: “a disposizione dei cittadini materassi, mobili e perfino pneumatici”! La denuncia di una cittadina

Si torna a parlare di rifiuti a Potenza.

A farla da padrona ora sono i rifiuti speciali.

Ecco quanto denuncia una cittadina potentina che ironicamente scrive:

“Dopo la prima segnalazione, la possibilità di arredare il proprio appartamento si è ampliata: oltre ai materassi ora abbiamo anche l’opportunità di scegliere mobili!

Senza dimenticare l’ampia scelta di pneumatici!

Per rendere più attraente la ‘vetrina’, gli operatori dell’Acta continuano a sistemare e mettere in ordine il tutto invece di far presente all’Azienda l’urgenza di rimuovere e ripulire l’area!

Mi chiedo: ma per quante volte un cittadino deve segnalare queste vergogne prima di ottenere dei risultati?“.

Ecco le foto della situazione oggetto di denuncia.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)