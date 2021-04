Potenza, rilancio economico: rilascio di autorizzazioni per occupare il suolo pubblico! Ecco le ultime notizie

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dei partiti della maggioranza al Comune di Potenza:

Lega;

Lista civica Guarente sindaco;

Forza Italia;

Fratelli d’Italia;

Popolo Idea-Cambiamo;

Lista civica per la città.

Nello stesso si legge:

“In vista della stagione estiva e auspicando un imminente ritorno alla normalità, tutte le forze della maggioranza hanno discusso in seno alle commissioni consiliari competenti il tema delle aperture di dehors in città.

Come promesso, dichiarano i partiti della coalizione, per poter garantire il rilancio economico delle attività cittadine, in particolar modo per consentire ai ristoratori di poter operare utilizzando spazi esterni rispettando le disposizioni in tema di coronavirus; quest’anno si è voluto affrontare l’argomento in modo concreto per permettere alle imprese commerciali di trovarsi pronti per la riapertura.

Nel corso del dibattito, con l’avallo del sindaco Guarente, abbiamo proposto di pubblicare un bando ricognitivo propedeutico al rilascio delle autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico, per definire, sulla base delle domande che giungeranno; le condizioni tecniche, normative ed economiche in base alle quali regolamentare al meglio la materia.

Con questa iniziativa, concludono i partiti di maggioranza, il governo cittadino, ancora una volta, si mostra attento alle necessità e ai bisogni della sua comunità con soluzioni capaci di conciliare la tutela dell’economia della città con la salute dei cittadini”.

