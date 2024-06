Potenza: “riuscito il sit in sotto la Regione per l’abbattimento delle liste di attesa”. Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’Abaco (associazione di base dei consumatori).

Ecco quanto riportato:

“L’iniziativa dell’associazione di base dei consumatori della Basilicata indetta in data odierna nell’ambito della mobilitazione nazionale per l’abbattimento delle liste di attesa e la difesa costituzionale della salute a Potenza è riuscita, preceduto da un volantinaggio presso ospedale e poliambulatorio si è tenuto un sit in sotto la regione.

Siamo in attesa di conoscere la data per l’incontro con il presidente Bardi, dopo la richiesta già presentata tramite pec nei giorni scorsi e illustrata stamani al responsabile della segreteria del Presidente.

Ricordiamo che la mobilitazione nazionale è stata indetta per denunciare l’emergenza delle liste di attesa, l’inadeguatezza del decreto legge 73/24 e presentare delle proposte per il rilancio di un sistema sanitario efficiente.

Le liste di attesa infinite, che contribuiscono alla rinuncia alle cure di oltre 4,5 milioni di cittadini, richiedono interventi urgenti e strutturali.

A.Ba.Co. ha elaborato un piano d’azione per:

prestazioni immediate: ampliamento orari, riapertura strutture, stop libera professione intramuraria.

medicina territoriale potenziata: cure immediate, più ore medici base, accessi diretti specialisti.

sanità per fasce d’età: dipartimento anziani, geriatra di famiglia, codice argento al PS”.

Ecco le foto della manifestazione.