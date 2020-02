Potenza: Rocco e Fausto ci raccontano come da zero hanno aperto 5 sedi, dato lavoro e servito circa 50000 clienti! Ecco la storia

Sentiamo ogni giorno parlare di crisi, disoccupazione, difficoltà sia nel fare impresa che nel mondo del lavoro.

Molto spesso però una situazione, unita ad un’idea vincente e a tanta passione e sacrificio, può davvero cambiare la vita sia dei nostri familiari che dei propri collaboratori.

Ed è quello che è successo a Rocco Cutolo, socio fondatore di Prestitalia (che attualmente ha la sede Fcprestiti a Potenza in Corso Garibaldi 46) che negli anni si è distinto per correttezza e professionalità, oltre che per i risultati raggiunti.

Partendo da zero è diventato, negli anni, un punto di riferimento del settore dei prestiti dando vita a un’organizzazione capace di servire il cliente in tante città, con standard qualitativi elevati.

Oggi infatti, con 5 agenzie aperte a Potenza, Matera, Taranto, Brindisi, Lecce e ben 50000 clienti serviti, Prestitalia si conferma una garanzia per la nostra città e non solo.

Abbiamo chiesto a Rocco come è arrivato a tutto ciò partendo da zero:

“È stata la vita ad avermi portato a svolgere questo lavoro.

Ci rivolgiamo a lavoratori dipendenti, statali, pubblici, privati di grandi aziende e pensionati.

Quando avevo 25 anni sono stato il più giovane concessionario BMW ufficiale d’Europa.

Un lavoro che mi ha impegnato per circa 9 anni, fino a quando si è deciso di vendere l’attività.

A quel punto, nel Dicembre del 1996, ho preso la decisione di entrare nel settore finanziario anziché vendere auto.

Il tutto è accaduto attraverso Millonaire, la rivista più letta di business, nella sezione “idee e risorse per avviare attività imprenditoriali”.

Decisi quindi di avviare questo tipo di attività seguendo dei corsi a Torino sulla Cessione del Quinto per realizzare la mia idea.

Dopo 3 mesi sono diventato “Area Manager” del Centro-Sud e ho aperto diverse agenzie in Sicilia, Calabria, Campania e Puglia.

Dopo altri 6 mesi proposi al titolare della Conafi (quindi di tutti i prestiti) di accedere ad una parte della società, gestendo io metà dell’Italia, per vivere in maniera “più diretta” quello che si stava facendo.

Non ci fu però questa possibilità, così, una sera, uscì fuori un’altra idea: provare ad aprire una finanziaria “personale”.

Per cui, oltre 20 anni fa, verso la fine del 1997, con un caro amico decidemmo di far nascere Prestitalia S.r.l., che vide la luce nel lontano Marzo del 1998.

L’azienda venne poi trasformata in S.p.a dopo un anno di produzione (quindi verso la fine del 1999, inizi del 2000).

Ubi Banca ha visto poi cosa faceva Prestitalia, le è piaciuta come agenzia e l’ha voluta comprare.

Abbiamo così venduto il 66% di Prestitalia il 21 Dicembre del 2006 e la restante parte il 18 Marzo 2010.

In questo modo abbiamo anche tutelato al meglio il personale che avevamo nell’azienda in quanto i collaboratori sono passati a tempo pieno, diventando, a tutti gli effetti, dipendenti di banca.

Oggi, per chi gestisce un’azienda come la mia, stare in un ambiente familiare, in cui si vive insieme ai collaboratori, tra gioie e dolori, è fondamentale.

Io ho instradato tutto in questa direzione.

Chi lavora con me infatti è assunto a tempo indeterminato con contratto bancario”.

Sulle orme del padre anche il 29enne Fausto Cutolo, Dottore in Strategie di Imprese e Management, il quale ha iniziato a lavorare a pieno regime nell’attività all’età di 20 anni.

Già a 14 anni, però, iniziò a dare il suo contributo:

“da giovanissimo portavo i volantini ed ho sempre pensato al futuro dell’azienda.

Tutt’oggi penso alle strategie per la crescita e all’ampliamento delle sedi”.

Facciamo i nostri complimenti al Sig. Rocco Cutolo, per aver deciso di investire nella nostra città, aiutando con professionalità i propri clienti e raccontandoci la sua storia che, ci auguriamo, ispirerà nuovi giovani imprenditori a seguire le stesse idee e intuizioni.

Fausto, inoltre, ci ha segnalato che la sede di Potenza, per ampliamento organico, sta cercando una nuova figura da inserire stabilmente nel team del servizio clienti.

È quindi possibile mandare la propria candidatura all’indirizzo email:

amministrazione@fcprestiti.it

Il posto disponibile è solo uno.

Di seguito alcune foto di Rocco e Fausto Cutolo insieme ad alcune collaboratrici.