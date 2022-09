Rossella Monaco, giovane cantante di Sant’Angelo Le Fratte, ha superato le audizioni di X Factor nella seconda puntata.

Con il “sì” di tre giudici su quattro, la 16enne santangiolese continua nel percorso al talent show in onda su Sky Uno e in streaming su Now.

Ora per Rossella si aprono le porte della seconda fase.

In bocca al lupo!a

