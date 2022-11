Potenza sale nella classifica dell’Ecosistema urbano: “buona notizia per la città. Attraverso uno sforzo comune si potranno raggiungere risultati migliori”

“Migliorare di 13 posizioni nella classifica di ‘Ecosistema urbano 2022’, rispetto all’anno precedente, rappresenta sicuramente una buona notizia per Potenza, trattandosi di una graduatoria che prende in esame diversi fattori, valutandoli complessivamente”.

E’ quanto dichiara l’assessore all’Ambiente ed energia Maddalena Fazzari, che prosegue:

“Come Amministrazione siamo particolarmente attenti alle istanze dei cittadini e, di conseguenza, a quanto i cittadini esprimono anche attraverso strumenti come quello delle indagini, che tengono conto del comune sentire e di indicatori oggettivi che riguardano inoltre inquinamento, raccolta dei rifiuti, modalità di utilizzo delle fonti energetiche.

Secondi in Italia nella classifica relativamente ai rifiuti prodotti, quinti in quella del verde urbano, e al decimo posto a livello nazionale per efficienza nella depurazione, sono dati positivi, che però non ci devono far accontentare delle azioni messe in campo, ma anzi ci devono stimolare a fare di più e meglio, sia in questi campi sia, soprattutto, in quelli nei quali si registrano difficoltà.

Penso alla raccolta differenziata dei rifiuti, che pur mantenendosi su buoni livelli, necessita di un nuovo slancio.

Come ritengo importante che si agisca in tema di trasporto pubblico, sia per definirne un’offerta il più possibile in grado di rispondere all’utenza, sia per far sì che il ricorso alle auto private diminuisca progressivamente, favorendo l’utilizzo dei mezzi pubblici e, di conseguenza, una mobilità sempre più ecosostenibile.

Tanto resta da fare ma i primi segnali che giungono anche attraverso questo tipo di analisi devono essere un incentivo, nella consapevolezza che attraverso uno sforzo comune si potranno raggiungere risultati migliori”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)