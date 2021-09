Potenza, scoppia incendio in appartamento: grande spavento per 2 anziani! Ecco cosa è successo

I vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna alle ore 14:00 circa, sono intervenuti a Potenza per incendio in un’abitazione.

In un appartamento al terzo piano in via Torino, abitato da due anziani presenti in casa, per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco la cucina alimentata a gas.

Il tempestivo intervento di un vicino con un estintore ha fatto in modo da contenere le fiamme fino all’arrivo dei Vigili del fuoco, i quali, hanno completato l’opera di spegnimento e messo in sicurezza l’appartamento.

Gli inquilini si sono spaventati per l’accaduto ma sono risultati in buone condizioni di salute.

Sul posto anche la Polizia Locale.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)