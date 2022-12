Potenza, scuole: uscita anticipata per questi studenti. Ecco l’avviso

L’Istituto Comprensivo “Leonardo Sinisgalli” Potenza rende noto:

“PER I GENITORI DELLA CLASSE 3C SCUOLA PRIMARIA: a seguito dell’adesione dei docenti all’assemblea sindacale indetta dall’Anief per il giorno 16 dicembre, la classe 3C entrerà alle 9:30.

PER I GENITORI DELLE CLASSI SCUOLA PRIMARIA

A seguito dell’adesione dei docenti all’assemblea sindacale indetta dallo Snals per il giorno 15 dicembre le classi indicate osserveranno i seguenti orari:

classi 1A e 2A uscita ore 11:15 con rientro alle ore 13:45;

classi 3B e 4D uscita ore 11:15;

classi 1C e 3C uscita ore 11:30;

classi 2D e 5B uscita ore 12:30.

La mensa sarà effettuata regolarmente.

USCITA ANTICIPATA DELLE CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO-GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022

Per consentire la partecipazione del personale docente all’assemblea sindacale in orario di servizio, si comunica che il giorno 15 dicembre 2022:

le classi 1B, 1D, 1E, 3E, 1A, 2A, 2B della scuola secondaria di I grado usciranno alle ore 11.10;

le classi 3A, 3B, 1C, 2E, 2D usciranno alle ore 12.10;

le classi 3C, 3D, 2C, 2F seguiranno l’orario regolare con uscita 13:10.

Per il servizio scuolabus non si è avuto riscontro dal Comune per cui non è possibile fornire alcuna indicazione; si darà tempestiva notizia nel caso di relativa risposta.

PER I GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL’INFANZIA DI VIA ANZIO

Per consentire la partecipazione del personale docente all’assemblea sindacale in orario di servizio, si comunica che il giorno 15 dicembre 2022 gli alunni della scuola dell’infanzia di via Anzio usciranno entro le ore 11:15“.

