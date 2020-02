Potenza, Serie C Pallavolo: week-end casalingo per le due formazioni della PM Volley

Week-end casalingo per le due formazioni della PM Volley Potenza che partecipano ai campionati di Serie C femminile e maschile.

A scendere in campo sarà la PM Asci Potenza che ospiterà alla Caizzo la Dream Volley Nardò, regina del girone B.

La formazione guidata dai tecnici Massimo Telesca e Luca Cameriero è reduce dal 3-0 subito a Cutrofiano per opera del Cuore di Mamma ed è determinata a fare bella figura davanti al pubblico amico anche se il campo metterà di fronte due formazioni in diverse situazioni di classifica.

Angelica Muscillo e compagne occupano ad oggi la decima posizione con 11 punti all’attivo, davanti a tre lunghezze c’è Bitonto ma dietro a due punti inseguono Taranto e Corato.

La gara prenderà il via Sabato 15 Febbraio alla Palestra “Caizzo” di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Dambrosio e Cancelliere, prima battuta fissata per le ore 18:00.

Subito dopo toccherà alla P2M En&Gas Potenza che ospiterà sempre alla Caizzo il Volley Club Grottaglie.

Per la formazione guidata in panchina da coach Michele Miglionico e dal dirigente Vincenzo Pacilio un altro match ad alto coefficiente di difficoltà, dopo la trasferta di Ruffano i ragazzi ospiteranno la seconda forza del girone A alle spalle della coppia di testa Taviano-Castellana.

Per Marco Cuccarese e soci certamente un campionato difficile ed emotivamente con poche motivazioni ma in campo non manca e non mancherà mai la determinazione di far bene e giocare senza pressioni.

La gara prenderà il via alle ore 20:00 con la direzione di gara dei signori Caruso e Villano.