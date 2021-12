Potenza, sfonda la porta ed entra in casa con un coltello! Arresto dei Carabinieri in provincia

I Carabinieri della Stazione di Lavello hanno arrestato, in flagranza di reato, un 22enne del luogo per tentata estorsione, violazione di domicilio, danneggiamento aggravato e porto in luogo pubblico di armi o oggetti atti ad offendere.

I fatti, in particolare, si riferiscono alla serata del 28 novembre quando i Carabinieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, allertati dalla Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Venosa, sono intervenuti all’interno di un appartamento del centro abitato dove un giovane armato di coltello, dopo aver sfondato la porta d’ingresso, aveva fatto irruzione nell’abitazione occupata da un cittadino straniero.

L’aggressore, sotto la minaccia dell’arma bianca, pretendeva la restituzione di un credito di circa 900 euro per pregresse cessioni di sostanze stupefacenti.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha impedito che il reato determinasse conseguenze ben più gravi.

Il giovane lavellese è stato quindi dichiarato in stato di arresto ed il coltello, illegalmente detenuto, posto sotto sequestro.

Si coglie l’occasione per rinnovare, ancora una volta, l’invito ai cittadini a chiamare prontamente i Carabinieri, allertando il NUE 112 di pronto intervento, od anche rivolgendosi direttamente ai numerosi presidi territoriali del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, distribuiti capillarmente nei 100 comuni del potentino, in qualsiasi situazione di difficoltà o pericolo, così da consentire di attuare rapidi ed efficaci interventi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)