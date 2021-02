Potenza, sindaco della provincia invita ad usare la mascherina ma viene aggredito: ecco cosa è accaduto

Il Sindaco di Acerenza (PZ), Fernando Scattone, denuncia la “maleducazione e l’irriverenza” di alcuni ragazzi invitati dallo stesso ad indossare la mascherina.

Ecco quanto scrive:

“Premetto che non è mia abitudine scrivere di questi post ma ho deciso di farlo solo per dovere di cronaca e per evitare che qualcuno ci ricami intorno.

Ieri sera mi sono recato da libero cittadino ad acquistare due pizze da asporto e ho notato diversi giovani assembrati e senza mascherina.

All’uscita dal locale ho ricordato, tra l’altro in modo confidenziale ad alcuni di loro di utilizzare la mascherina ma sono stato deriso e aggredito verbalmente.

Credo che non sia una situazione semplice per nessuno, tutti abbiamo bisogno di ritornare quanto prima alla normalità ma quello che non accetto è l’irriverenza e la maleducazione.

Non è la prima volta che succede e forse non sarà l’ultima ma vorrei ricordare che, ho scelto di fare il sindaco, di lavorare per la mia comunità ma non sono certo disponibile a ricevere insulti.

Non sono assolutamente preoccupato per la mia persona perché so difendermi e non ho certo timore di qualche bullo che circola.

Faccio il sindaco e non l’educatore e ho messo in conto di non essere simpatico a tutti ma l’invito che faccio è di collegare sempre la lingua al cervello quando si parla o quando si scrive sui social, soprattutto a chi, impropriamente nelle piazze o locali pubblici è sempre pronto a strumentalizzare tutto e tutti anche in questo momento di crisi sanitaria ed economica.

Ovviamente nessun riferimento al gestore del locale di ieri sera che è addirittura ignaro e non ha nessuna responsabilità su quanto accaduto.

Buona giornata a tutti”.

