Potenza: solidarietà di Guarente al Sindaco di Ruoti. Ecco le sue parole

“Esprimo vicinanza e solidarietà al Sindaco di Ruoti Anna Maria Scalise per quanto accadutole, sono certo che il lavoro di Procura e Forze dell’Ordine, ai quali vanno i miei complimenti, potrà accertare i fatti e stabilire la verità”.

È quanto dichiara in una nota il Sindaco di Potenza, Mario Guartente, che aggiunge:

“Ritengo di una gravità assoluta che persone che rappresentano le Istituzioni, o che le abbiano rappresentate in passato, commettano violenze di vario genere ai danni di chi è chiamato a svolgere le loro stesse funzioni oggi, qualora l’impianto accusatorio venisse confermato.

Se poi consideriamo che in questo caso l’amministratrice pubblica è una donna, il tutto assume contorni ancora più tristi, in ragione del garbo, non solo istituzionale, che ogni donna merita.

Mi auguro che la macchina della solidarietà e della indignazione possa attivarsi a tutti i livelli”.

