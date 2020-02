Potenza, stato di agitazione in Acquedotto Lucano: ecco l’appello

Femca Cisl e Uiltec pronte a dichiarare lo stato di agitazione in Acquedotto Lucano e fanno appello al Prefetto di Potenza affinché sblocchi la situazione.

In una nota la due sigle sindacali dichiarano che:

“Aql fa ancora finta di non capire e continua ad alimentare polemiche tra lavoratori e organizzazioni sindacali con il solo scopo di raggiungere l’obiettivo prefissato che di certo porterà Aql sempre più in deficit.

Nonostante i vari solleciti fatti alla Regione per una convocazione che possa portare ad una possibile soluzione, Aql ha convocato un incontro per il 4 Marzo, incontro al quale non ci saremo per dare seguito a quanto detto a più riprese, ovvero che fosse necessario attivare prima il tavolo regionale.

Se non ci sarà un convocazione da parte della Regione siamo già pronti a dichiarare lo stato di agitazione e a richiedere una convocazione in prefettura.

Siamo certi che il Presidente Bardi, nonostante i grossi problemi che sta affrontando in questo momento particolare, riuscirà a convocare l’incontro da tempo richiesto”.