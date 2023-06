Potenza: stretta un’amicizia con il popolo rumeno per avviare una collaborazione su questi settori! Ecco i dettagli della visita

Accompagnata dal sindaco di Grassano, Filippo Luberto, è giunta, in Consiglio regionale, una delegazione rumena, proveniente dalla regione di Calarasi, in visita in Basilicata.

Ne facevano parte:

Vasile Iliuta, presidente del Consiglio regionale di Calarasi;

Bogdan Mihai, amministratore pubblico del Consiglio regionale di Calarasi;

Ion Iacomi, sindaco del comune di Dor Marunt,

Iulian Iacomi, sindaco del comune di Lehliu Gara.

Per il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala:

“si è trattato di una prima interlocuzione di grande confronto.

Ora tocca a noi dare seguito alle proposte che verranno da entrambe le parti, seguendo con attenzione i vari passaggi con gli interlocutori di merito ed i referenti adatti per le giuste linee guida che indirizzino il lavoro che avrà inizio nel mese di novembre prossimo.

Lo scambio deve riguardare tutti i settori produttivi tout court, quindi agricoltura, industria, energie alternative, vedi bio diesel, ed anche gli importanti segmenti costituiti dalla cultura e dall’enogastronomia su cui si dovrà investire per avere il giusto riconoscimento delle bontà culinarie lucane apprezzate in tutto il mondo.

Indispensabile diviene il coinvolgimento della Camera di Commercio e dell’Apt, oltre a quello dei vari assessorati regionali.

Scambio culturale e socio economico con il fondamentale apporto delle Università e della Ricerca correlata che danno impulso alla formazione ed alla acquisizione delle necessarie competenze.

L’amicizia tra i due popoli ed i rispettivi territori deve strutturare una collaborazione diversificata su più tematiche e dare una visione reale di sviluppo concreto e sostenibile con una progettualità di medio e lungo periodo.

In questo discorso rientrano a pieno titolo i fondi europei, il Pnrr nella fattispecie, con il sostegno, tra l’altro, alla sanità ed al sistema scolastico.

La Basilicata può dare molto e altrettanto può ricevere.

La mia proposta è quella di istituire la figura di un Console onorario della Romania in terra di Basilicata per rendere il dialogo istituzionale, ancora più costante ed improntato alla richiesta comune delle strade più opportune per la crescita intellettuale che porta improrogabilmente a quella economica”.

Il presidente della Regione di Calarasi, Vasile Iliuta, ha sottolineato:

“la volontà di condivisione e ricerca di intese sempre più ricche e produttive nei vari settori di intervento, a partire da quello sanitario.

Dare il meglio di quello che si ha con la prospettiva di un miglioramento comune con uno sguardo di rilievo agli scambi commerciali e culturali, senza tralasciare il turismo, vero volano di crescita economica.

Sottoscrivere un Protocollo di Intesa per dare ufficialità a quanto deciso negli incontri che seguiranno e rimarcare l’interesse degli amministratori dei due Paesi di giungere al miglioramento della qualità della vita in entrambe le regioni che hanno molte caratteristiche geomorfologiche simili e la stessa tendenza all’inclusione”.

Erano presenti all’incontro, oltre al sindaco di Grassano, Filippo Luberto, i componenti la Giunta del paese del materano:

la vice sindaco, Teresa Sileo,

gli assessori Giovanni Viggiano, Giuseppe Rielli e Angela Daraio.

