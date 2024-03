Potenza: studenti del “Q. Orazio Flacco” in ricordo di Giulia, che, a soli 17 anni, perse la vita per un grave disturbo del comportamento alimentare. L’evento

Dal 2012, per volontà di Stefano Tavilla, presidente dell’associazione “Mi Nutro di Vita” e padre di Giulia che, a soli 17 anni, è morta per le gravi conseguenze di un disturbo del comportamento alimentare, il 15 marzo si celebra in Italia “La Giornata del Fiocchetto Lilla”.

Tale iniziativa, che dal 2018 è stata istituzionalmente riconosciuta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, come giornata nazionale contro i Disturbi dell’Alimentazione, ha lo scopo di sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sulla preoccupante ed esponenziale diffusione di tali disturbi che, si configura come una vera e propria epidemia sociale che non conosce distinzioni di età, di collocazione geografica e di condizioni sociali.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, tali disturbi rappresentano, infatti, la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali tra i giovani, soprattutto quelli di età compresa tra i 12 e i 25 anni e in Italia, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, si stima che ne soffrano approssimativamente oltre tre milioni di persone, di cui il 70% sono adolescenti.

Nella consapevolezza che la scuola abbia un ruolo determinante nella prevenzione e contrasto dell’insorgenza di tali disturbi, il 15 marzo 2024, in occasione della XIII edizione del Fiocchetto Lilla, a partire dalle ore 10.45, nell’aula Magna del Liceo Classico “Q. Orazio Flacco” verrà svolta un’attività di sensibilizzazione ed informazione rivolta agli studenti delle classi quarte ginnasiali.

Nel corso dell’incontro organizzato dagli alunni della classe II E (indirizzo giuridico- economico), vincitori del concorso nazionale “Un Giorno in Senato” per la realizzazione del disegno di legge Disposizioni per la prevenzione e cura dei disturbi del comportamento alimentari e per il sostegno ai pazienti e alle loro famiglie, oltre alla proiezione di slides e di appositi filmati informativi, saranno svolte delle attività interattive finalizzate ad una partecipazione attiva e consapevole degli studenti ginnasiali.