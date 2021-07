Potenza: “Tutti a tifare Italia, ma con intelligenza. L’ultima volta macchine con bambini quasi ribaltate”! La denuncia

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, raccomanda:

“Oggi tutti a tifare Italia, ma facciamolo con intelligenza: evitiamo assembramenti ed evitiamo momenti che con il tifo, l’euforia e la goliardia non hanno nulla a che vedere.

Durante gli ultimi ‘festeggiamenti’ – se così possiamo chiamarli – diverse macchine sono state fermate, quasi ribaltate e predate in piazza 18 Agosto.

In alcune di esse c’erano bambini rimasti profondamente scossi, con conseguenze anche gravi.

Vergognatevi e sappiate che sono al vaglio degli inquirenti tutte le immagini di quei delinquenti che hanno commesso azioni discutibili e prive di senso.

Gesti del genere non saranno minimamente tollerati e mi auguro, per il bene di tutti, che non si ripetano più!”.

