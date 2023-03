Potenza: un Premio in memoria dell’indimenticata avvocata Ester Scardaccione! Ecco i dettagli

Mercoledì 8 marzo, alle ore 16.00, presso il Polo Bibliotecario di Potenza (Via don Minozzi), si svolgerà la cerimonia di premiazione della settima edizione del Premio “Ester Scardaccione”.

Il Premio, istituito dal Consiglio regionale della Basilicata attraverso la Commissione regionale per le pari opportunità, ha preso il via nel 2006 in memoria dell’indimenticata avvocata e presidente della Crpo, Scardaccione.

Obiettivo dell’iniziativa la valorizzazione e il riconoscimento dell’attività e del ruolo delle donne che, con il loro impegno ed opere, siano riuscite a tracciare un segno significativo in tutti gli ambiti sociali, culturali, professionali ed artistici.

Il Premio “Ester Scardaccione” sarà attribuito ex aequo alla dirigente scolastica Giuseppina Cervellino e alla scrittrice e poetessa Angela Ferrara, deceduta il 15 settembre 2018 vittima di femminicidio.

Il premio speciale andrà alla già ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese.

La Commissione giudicatrice ha, poi, dedicato questa edizione del Premio a Luana D’Orazio, la ragazza di 22 anni, madre di un bimbo di 5 anni, stritolata da un orditoio in una fabbrica tessile a Montemurlo, in provincia di Prato, dove era stata assunta con contratto da apprendista.

Il premio consiste in una scultura in terracotta patinata (42x20x12 cm) realizzata dall’artista Tina De Stefano.

Afferma l’artista De Stefano:

“Ho avuto l’onore di conoscere Ester Scardaccione e nel realizzare questa scultura, mi venivano in mente tutte le donne che Ester aveva aiutato.

Donne alle quali veniva impedito di vivere, di respirare, di completarsi, di realizzarsi.

Donne a metà, proprio come lo è la mia scultura”.

Durante la manifestazione interverranno:

il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala;

la presidente della Commissione regionale per la Parità e le Pari Opportunità tra uomo e donna, Margherita Perretti;

il direttore del Polo Bibliotecario di Potenza, Luigi Catalani;

la figlia di Ester Scardaccione, Cristiana Coviello.

Modererà i lavori la giornalista Nicoletta Altomonte.

Durante la cerimonia l’attrice Isabella Urbano declamerà alcuni versi della poetessa Angela Ferrara.

Di seguito la locandina con i dettagli.

