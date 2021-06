Potenza, un sentito “grazie” ai lavoratori forestali di questo comune della provincia. I dettagli

Scrive il sindaco di Marsicovetere (PZ) Marco Zippari:

“È giusto far presente e ringraziare chi quotidianamente svolge un lavoro di manutenzione del verde su tutto il territorio.

Spesso in passato i lavoratori del settore idraulico-forestale non venivano apprezzati in quanto la forestazione si concentrava esclusivamente in zone montane.

Da qualche anno la platea degli operatori del settore idraulico-forestale è stata incardinata nel Consorzio di Bonifica della Basilicata, e con un’operazione sinergica tra Comuni ed Enti locali, la manutenzione del verde anche nelle zone peri urbane avviene con modalità programmatiche e cicliche.

Da Sindaco di Marsicovetere (PZ), a nome della Amministrazione Comunale che rappresento, volevo ringraziare tutti gli operatori che svolgono quotidianamente un lavoro utile ai territori e alle collettività“.

