Potenza: una aiuto per le donne che soffrono di questa malattia “invisibile”. I dettagli

L’Amministrazione Comunale di Potenza,- Assessorato Pari Opportunità – ha organizzato un ciclo di seminari dal titolo “Tutti giù per terra – Percorso multidisciplinare intorno al pavimento pelvico e fibromialgia”, finalizzato a sensibilizzare l’opinione pubblica e a diffondere la conoscenza di questa malattia “invisibile”, ritenuta oggi una problematica sociale oltre che individuale.

Dichiara l’assessora Rotunno:

“L’ iniziativa è realizzata in collaborazione con il Comitato Fibromialgici Uniti- Italia ODV, la Dottoressa Filomena Ferracane ostetrica specializzata in pavimento pelvico e la Consigliera provinciale di Parità Simona Bonito con il patrocinio:

della Regione Basilicata;

dell’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo;

dell’ASP di Potenza;

dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Potenza;

dell’Associazione Potenza Città per le Donne;

del Gruppo teatrale Duemila Cr3dici.

La volontà è di informare i pazienti sui possibili percorsi per la diagnosi e la cura di disturbi che spesso non sono ritenuti tali e vengono classificati come normali conseguenze dell’avanzamento dell’età o delle gravidanze“.

Questo è quanto dichiarato dalla responsabile regionale del CFU, Rosaria Marino:

“Il CFU (Comitato Fibromialgici Uniti) intende cogliere ogni opportunità per sostenere i malati in un percorso che possa migliorare la qualità della loro vita e con questo spirito ha inteso collaborare nell’organizzazione dei seminari”.

La dottoressa Ferracane sostiene che:

“l’approccio multidisciplinare è fondamentale per la buona riuscita di ogni percorso terapeutico e questo risulta esserlo ancora di più in patologie complesse e tanto intrecciate come la fibromialgia e il dolore pelvico Cronico.

Il nostro obiettivo è quello di creare una rete di professionisti che possano rispondere alla richiesta di aiuto di queste donne”.

La Consigliera di Parità Simona Bonito conclude sottolineando come:

“le donne che soffrono di questi disturbi sono ignorate e non vedono riconosciuto anche in ambito lavorativo il diritto alla salute per patologie che spesso sono derubricate come << immaginarie>>“.

Gli interventi info-formativi, tenuti da specialisti esperti di tali patologie, si terranno presso il Palazzo della Cultura- via Battisti n. 1, nei giorni 28 aprile, 10 maggio, 9 e 21 giugno 2023 , dalle ore 16.30: il programma è consultabile sulla home page del sito del Comune.

La partecipazione è gratuita: l’iscrizione può essere effettuata al seguente link : https://forms.gle/eZAha6cxAhqH8jBB9 o direttamente presso la Sala Convegni del Palazzo della Cultura.

Per ulteriori informazioni e contatti: Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Potenza : assessore.rotunno@comune.potenza.it.

