Potenza: un’Academy tutto cuore esce sconfitta solo nel finale nel big-match con Portici 2000. Ecco i dettagli

Una Academy generosa e gagliarda esce sconfitta solo nei due minuti finali – dopo essere stata anche per larghi tratti in vantaggio – dal parquet di Cercola, nel big-match della 9^ giornata di ritorno che la vedeva opposta alla Polisportiva Portici 2000 (79-74).

Sempre senza Rizman, con Angius in campo nonostante una distorsione alla caviglia patita la settimana scorsa e nonostante le note vicende raccontate ad inizio settimana, i potentini combattono colpo su colpo sul campo della co-capolista, pagando fisiologicamente solo lo strappo iniziale dei padroni di casa.

Spinta soprattutto da un eccellente Leone (10 dei 15 punti a segno nel primo quarto), l’Academy aggancia la sfida a 24 con la prima delle quattro bombe di D’Urzo e con un break di 17-5 si spinge addirittura fino al 34-27 in vantaggio quando si mette in partita, contro la zona, anche Esposito.

Portici regge il colpo ed impatta con Cullia, ma altri cinque punti dell’ala lucana (canestro da 3 più 2/3 ai liberi) ridanno slancio (34-39) all’Academy, prima dei liberi finali messi a segno dalla Growatt, col rimpianto di qualche possesso non sfruttato e che avrebbe potuto portare all’intervallo Angius e compagni con un margine più ampio.

Cinque punti di Leone in un amen e altre due bombe in transizione di Esposito, ben innescato dal debuttante Naddeo (19 minuti di fosforo e vivacità per il playmaker salernitano classe 2002), aggiornano a metà del terzo periodo il massimo vantaggio (46-54), ma una bomba di Sabellico e soprattutto le giocate in avvicinamento di La Marca e Greco ribaltano immediatamente la situazione (60-56, parziale di 9-0) prima di un’importante tripla di D’Urzo ed un tiro libero segnato per squadra in chiusura di terzo quarto: 61-60.

L’equilibrio regna sovrano anche nell’ultima frazione, una schiacciata di D’Urzo in contropiede ed un tap-in di Muscillo regalano gli ultimi vantaggi ospiti (65-67), ma i ragazzi di Bochicchio reagiscono ad un altro break di 7-0 firmato da cinque punti di Cullia ed un canestro in contropiede di Greco con un sottomano di Muscillo ed una bomba di Angius, entrambe innescate dagli assist di Esposito dal post-basso.

Si entra negli ultimi tre minuti, quindi, ancora in parità (72-72 al 37’), ma Abete è come al solito chirurgico dalla media e dopo un bel canestro di D’Urzo in acrobazia (75-74) è il rimbalzo d’attacco di Sabellico – probabilmente la chiave nei momenti decisivi – con relativo gioco da tre punti non convertito, a risultare determinante ai fini del successo locale.

L’Academy, rimasta nel frattempo orfana per falli di Esposito e Leone, tira anche da tre un paio di volte per il pareggio, ma non è fortunata, allora contro il fallo sistematico Portici fa 2/4 dalla lunetta: quanto basta per aggiudicarsi la vittoria.

Si interrompe, quindi, la striscia di dieci vittorie consecutive che durava da inizio 2023 per i rossoblù, autori in ogni caso di una partita di grande consistenza e solidità proprio nel momento più importante della stagione. Domenica alle 18 con Secondigliano al PalaPergola l’occasione per riprendere la marcia prima della sosta pasquale.

Polisportiva Portici 2000 – Academy Basket Potenza 79-74 (22-17; 38-39; 61-60)

Polisportiva Portici 2000: Cirillo, Cautiero, Cicco ne, Cipollaro, La Marca 9, Campa, Greco 19, Abete 25, Chiacchio, Lombardo, Cullia 15, Sabellico 11. All. Massaro, Ass. Abete e Lombardi

Academy Basket Potenza: Rizman ne, Pace ne, D’Urzo 16, Muscillo 4, Naddeo 2, Torlontano 6, Angius 8, Esposito 21, Vaccaro 2, Leone 15. All. Bochicchio

Arbitri: Mogavero di Bellizzi e Pezzella di Arzanoa

