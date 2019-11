Potenza, “Videocamere davanti alle scuole per i casi di vandalismo, furti e spaccio di stupefacenti”

Il gruppo consiliare della ‘Lega Salvini Basilicata’ esprime piena soddisfazione per la qualità e l’esito del consiglio comunale tenutosi ieri, Martedì 5 Novembre, in quanto, come dichiarato in una nota:

“Sono stati licenziati una serie di provvedimenti di grande importanza per la città.

A cominciare dalla approvazione del regolamento per gli impianti di telefonia mobile, primo tassello di una serie di interventi strutturali di settore, che la comunità attendeva da quasi vent’anni, anche per disciplinare un fenomeno, quello della antennistica, che è cresciuto a dismisura ed è spesso portatore di interessi che necessitano, a maggior ragione, di una regolamentazione pubblica efficace ed efficiente.

Si è passati, poi, per due importanti variazioni di bilancio.

La prima, in tema di sicurezza, relativa al controllo con videocamere davanti alle scuole.

Anche in questo caso un intervento decisivo in termini di persuasione urbana per arginare i casi di vandalismo, i furti che si sono susseguiti in questi ultimi mesi presso i plessi scolastici e, non ultimo, il fenomeno dello spaccio di stupefacenti.

La seconda variazione riguarda il sostegno ad una rete di assistenza per gli anziani vittime di truffa.

Entrambi i provvedimenti hanno al centro temi cari alla Lega: garantire legalità, sicurezza per i cittadini e decoro urbano.

Grande successo e soddisfazione il gruppo consigliare della Lega li sottolinea anche per la mozione denominata: plastic free.

Proposta dalla maggioranza e votata in maniera unanime da tutto il consiglio comunale.

Si tratta di un vero e proprio cambio di passa in una materia di forte sensibilità ambientale, ma anche di un nuovo approccio che la città dovrà abituarsi ad avere nei confronti di temi sensibili come la sostenibilità e la qualità della vita.

Ora bisognerà avviare una vera e propria campagna di comunicazione a sostegno di un progetto che veda la riduzione tangibile del consumo di plastica in città.

Bisognerà coinvolgere artigiani, piccoli imprenditori e commercianti, le associazioni ambientaliste e la scuola.

Nell’ottica di Potenza Città Europea dello Sport per il 2021 abbinare benessere, stili di vita, economia sostenibile, riduzione degli agenti inquinanti, riciclo e raccolta differenziata avanzata sarà uno degli obiettivi dell’Amministrazione Guarente e della maggioranza che lo sostiene.

Il gruppo della Lega in Consiglio comunale ci tiene a far notare che le politiche ambientali e di sostenibilità non si costruiscono, come accade con il governo centrale, aumentando le tasse sulla plastica.

Ma, invece, lavorando a una riduzione e a un forte riutilizzo (riciclo) della stessa plastica.

Senza visioni punitive, ma attraverso un progetto culturale ampio e condiviso che coinvolga famiglie, imprese e cittadini”.

Il gruppo consiliare di Forza Italia:

“è decisamente soddisfatto per la storica approvazione del ‘regolamento comunale per l’istallazione e l’esercizio di infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici’ votato nel Consiglio comunale di ieri.

La città di Potenza e la sua comunità aspettavano da quasi vent’anni una regolamentazione in materia di antenne, una materia tanto ostica e tanto delicata che era rimasta da troppo tempo in un limbo.

Forza Italia ne aveva fatto un cavallo di battaglia nella sua campagna elettorale e ha avuto un ruolo di protagonista nella stesura di questo regolamento ispirando l’iniziativa dell’assessore al ramo Antonio Vigilante, che ha altresì dimostrato grande competenza e sensibilità sul tema.

Siamo felici di aver rispettato l’ennesimo impegno preso con i nostri concittadini e soprattutto aver dimostrato, assieme a tutta la maggioranza unita, una grande attenzione per la tutela della salute della comunità potentina e in particolare per le zone periferiche spesso martoriate da questo tipo di impianti come già sottolineato dallo stesso assessore Vigilante che si è detto molto soddisfatto per aver raggiunto l’obiettivo storico di regolamentare una materia tanto difficile grazie al sostegno e alla compattezza di tutti i gruppi consiliari che rappresentano la maggioranza”.