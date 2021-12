Potenza, Vigili del Fuoco in azione per soccorrere una persona! Ecco i dettagli

I Vigili del Fuoco del Comando di Potenza, con il personale in servizio presso la sede distaccata di Lauria (PZ), in serata sono intervenuti per soccorrere una persona sul Monte Coccovello sul versante Rivello (PZ).

Quattro escursionisti a circa 1.270 metri si sono trovati in difficoltà a seguito della presenza di lastroni di ghiaccio.

Uno degli escursionisti purtroppo è scivolato per circa 30 metri.

Al recupero congiunto hanno partecipato otto unità Vigili del Fuoco di cui tre del Nucleo SAF (Speleo Alpino Fluviale) provenienti da Potenza e otto unità del soccorso alpino.

La presenza di ghiaccio ha reso le operazioni particolarmente complesse ed è stato necessario l’utilizzo di particolari ramponi e piccozzine.

Il ferito è stato trasportato in Ospedale a Lagonegro (PZ).

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con una autopompa un fuoristrada ed un furgone.

Sul posto anche i Carabinieri, Soccorso Alpino e 118.a

