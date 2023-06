Prevenzione della violenza contro gli operatori sanitari: un importante incontro a Potenza. I dettagli

Si terrà il prossimo Sabato 10 Giugno a partire dalle ore 9.00 nella sala convegni dell’Ordine degli Psicologi di Basilicata, in via della Chimica 61 a Potenza, un evento Ecm sul tema “Atti di violenza sugli operatori sanitari: riconoscere e prevenire i fenomeni di violenza e le molestie. Analisi del fenomeno e strategie per non esserne bersaglio”, promosso in collaborazione con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Potenza.

L’importante giornata di lavori prevede due momenti dedicati: nella prima parte, dopo l’accoglienza, i saluti istituzionali e gli interventi scientifici, a cura della dr.ssa Luisa Langone, presidente dell’Ordine degli Psicologi lucano e della dr.ssa Serafina Robertucci, presidente dell’Opi provinciale, gli interventi programmati della dr.ssa P. M. Rosco, consigliere dell’Opi, sui dati epidemiologici e sull’analisi delle cause e della dr.ssa S. Poerio, consigliere dell’Opi, sulle iniziative di protezione e prevenzione del fenomeno, con l’illustrazione delle direttive ministeriali.

La seconda fase prevede le relazioni della dr.ssa A. Magno, psicologa e psicoterapeuta, sulle strategie di prevenzione e contrasto della violenza sui sanitari, cui farà seguito una esercitazione pratica in applicazione della metodologia Bpl, e gli approfondimenti a cura del direttore della Sic Medicina Legale di Basilicata, il dr. A. Di Fazio, sul rischio clinico e la sicurezza dei processi assistenziali e dell’avv. L. Murro, sugli aspetti giuridici e legali, correlati alla questione in esame.

Di seguito la locandina con i dettagli.

