Ruoti, tre mesi di mandato per l’amministrazione Gentilesca: ecco il bilancio di tutte le attività

Dopo appena tre mesi di mandato, l’attuale amministrazione comunale di Ruoti guidata dal Sindaco Avv. Franco Gentilesca può evidenziare numerose attività svolte, anche in prosecuzione con la precedente attività amministrativa.

Un bilancio per i primi mesi di mandato che evidenzia una comunione di intenti a di lavoro tra assessori, consiglieri, segretario generale e dipendenti.

Nel dettaglio:

– AVVIATI LAVORI PUBBLICA ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICA su tutto il territorio comunale per € 𝟐𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 con finanziamento AREA INTERNA

-COMPLETATI I LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO A SCUOLA con la sostituzione di infissi con finanziamento AREA INTERNA per € 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

– COMPLETATO PRIMO LOTTO PISTA PEDONALE MARANA

– DISSESTO IDROGEOLOGICO FINANZIATI A VALERE SU FONDI MINISTERIALI PER 1) C/DA SERRA DI PEPE finanziato per € 𝟐𝟖𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 – 2) C/DA SPINOSA finanziato per € 𝟑𝟔𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 – 3) SISTEMAZIONE MURO SAGRATO CHIESA DEL ROSARIO finanziato per € 𝟐𝟔𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

– DISSESTO IDROGEOLOGICO A VALERE SU FONDI REGIONALI PER LE FRANE IN 1)C/da COSTA DEL CANNETO finanziato per € 277.795,40 2) CROCE – AVRIOLA finanziato per € 𝟓𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

– DISSESTO IDROGEOLOGICO FINANZIATOA VALERE SU ALTRI FONDI MINISTERIALI zona FONTANA LA TERRA – CRETACCIO finanziato per € 𝟏.𝟐𝟐𝟗.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 circa

– AVVIATI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 2°LOTTO SULLA EX SS.7 RUOTI/PZ finanziati con contributo AREA INTERNA e affidati alla Provincia di Potenza per € 𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

– RIAVVIATI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CAMPETTO A C/DA MARANA FINANZIATO PER € 𝟗𝟗.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

– RIAVVIATI I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’AREA CAMPER FINANZIATI PER € 𝟐𝟓.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 CIRCA

– ISTITUITA E REALIZZATA “LA GIORNATA DELL’EMIGRANTE”

– VIDEOSORVEGLIANZA ABBANDONO RIFIUTI FINANZIATO per € 𝟐𝟒.𝟖𝟎𝟕,𝟑𝟏

– ISOLA ECOLOGICA FINANZIAMENTO per € 𝟏𝟐𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

– FINANZIAMENTO per il miglioramento patrimonio librario per € 𝟐.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎 circa

– APPROVATI DIVERSI PROGETTI PER I QUALI A BREVE INIZIERANNO I LAVORI

– OTTENUTO FINANZIAMENTI DAL MINISTERO per la digitalizzazione a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). PA digitale 2026 :

1) Adozione Piattaforma PagoPA PER € 𝟏𝟓.𝟕𝟖𝟐,𝟎𝟎

2) Adozione app IO PER € 𝟏𝟐.𝟏𝟓𝟎,𝟎𝟎

3) Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE PER € 𝟏𝟒.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎

4) Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici PER € 𝟕𝟗.𝟗𝟐𝟐,𝟎𝟎

5) Abilitazione al cloud per le PA Locali PER € 𝟔𝟐.𝟔𝟗𝟎,𝟎𝟎.

Dichiara il sindaco di Ruoti, avv. Franco Gentilesca:

“Ho imparato che la politica è spesso faticosa, ma anche che la prima qualità che bisogna averla per praticarla a favore della collettività è la passione, quella che oggi non mi manca e che voglio continuare a mettere a disposizione della nostra comunità”.

