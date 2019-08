Salvini contestato sulla spiaggia lucana: “Il Sud non dimentica”. Tra cori, striscioni e sostenitori…

Questa mattina il Ministro Matteo Salvini ha fatto tappa al lido Swami di Policoro (Matera) per il beach tour”, una vera e propria campagna “di ascolto” sotto l’ombrellone in tutto il centrosud.

Smessi giacche e cravatta il Vicepremier continua la sua estate, anche per motivi politici, in riva al mare.

Giunto a destinazione, Salvini è stato accolto da applausi, abbracci, richieste di selfie, ma anche da contestazioni.

Tre gli striscioni esposti in attesa dell’arrivo in spiaggia in cui vi era scritto:

“Salvini beach party – ingresso: 5 rubli”

“Il Sud non dimentica”

“Salvini parla, l’iva aumenta”.

Momenti di tensione hanno accompagnato la sua visita e che hanno visto protagonisti sostenitori e contestatori in un acceso confronto.

Ma non è tutto.

Al suo arrivo il vicepremier è stato “accolto” dalle note di “Bella Ciao”, cantate da alcuni manifestanti.

Presente anche il lancio d’acqua da una bottiglietta d’acqua (pare ad opera di una donna) “ai danni” del Ministro.

Tra un selfie e una stretta di mano, il vicepremier ha poi fatto un giro su una canoa verde, scortato da un gommone.

Al termine della tappa lucana, Salvini è atteso all’Isola Capo Rizzuto (Crotone).

Infatti, come aveva dichiarato alla stampa:

“Tutto Agosto non mi fermo.

Ho messo giù una serie di appuntamenti d’incontro e ascolto.

E per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto”.