San Valentino a Potenza, novità di Pina Caruso: i Macaron con dedica personalizzata come regalo! Ecco l’ultima creazione

“Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno”.

È quanto decantava il poeta belga Émile Verhaeren, invitando tutti a riflettere sul significato dell’Amore e dei veri sentimenti, quelli che non muoiono con il passare del tempo.

Non c’è periodo più bello di questo per parlare dell’arte di amare, in ogni sua sfaccettatura.

Diverse sono infatti le tipologie d’Amore: quello di una madre per un figlio, di un uomo per i suoi animali, per un amico fraterno, di un fratello per una sorella, di un cuoco per la cucina, di un poeta per i suoi versi.

Febbraio si sa, è il mese dedicato proprio all’Amore.

Lo sa bene chi ogni anno aspetta con gioia San Valentino, la festa degli innamorati.

Ad associare il verbo “amare” al verbo “lavorare” è proprio Pina Caruso, la cui dedizione, costanza e ricercatezza, unite a quel pizzico di storia e innovazione che solo lei è capace di donare alle sue creazioni, rappresentano una delle anime di Potenza con Caruso 1956.

Dietro la realizzazione di ogni suo prodotto c’è uno studio di materie prime di qualità e soprattutto tanto amore e passione (che creano un vero connubio di gusto, tradizione e innovazione).

Il bambino, l’adulto, l’anziano e tutti coloro che entrano da Caruso 1956, attirati dai profumi delle paste speziate, quando assaporano un dolce non stanno solo mangiando, ma stanno vivendo un’emozione, un momento di storia e relax.

Le creazioni di Pina sono uniche dal momento che sono in continua evoluzione, proprio come lei.

Innovare, aprirsi verso prospettive future e verso la creazione di elementi nuovi tramite una buona dose di inventiva: ecco uno dei segreti della signora Pina.

L’innovazione è certamente “la tradizione del domani” ed è per questo che nel laboratorio Caruso 1956 si sposano metodologie tecniche e materiali innovativi.

Una delle ultime novità della signora Pina è basata sul “Rosso” (che è appunto il colore della passione, del cuore e dell’amore, del dinamismo e della vitalità, della sensualità, della fierezza e della forza).

Quindi sulla scia di questo caldo colore nascono i “Red Macaron”, morbide ed eleganti meringhe dalla golosa farcitura.

Questi raffinati dolci, tipici della tradizione culinaria francese, sono un vero piacere per il palato e una meraviglia per gli occhi, dato il contrasto cromatico tra la crema interna e il guscio esterno.

Proprio pensando a Parigi (la città francese dell’amore per eccellenza) la signora Pina per questo San Valentino ha deciso di personalizzare questi pasticcini con dediche d’amore e quindi in questi giorni nel suo laboratorio a Potenza si creano i gustosissimi Macaron multicolore, elegantemente mono confezionati e con incisioni dedicate.

Una simpatica novità riservata non solo alle coppie, che vedranno sul dolce la tipica frase dedicata a chi si ama, ma anche a chi ha piacere di dimostrare la propria amicizia e il proprio affetto.

Di qui, infatti, la scelta di realizzare i pasticcini con cromature multicolore.

Ma le novità non finiscono qui: le micro scritture vegetali, incise a contrasto sui Macaron, sono anche personalizzabili (qualora i dolcetti vengano prenotati per tempo).

È possibile anche far scrivere il nome della persona a cui donarli.

Colori, sapori, idee, progetti e tanta passione.

Questi sono gli elementi che caratterizzano Pina, “per sempre” lucana e fiera delle sue tradizioni.

Complimenti alla signora Caruso che, con le sue idee genuine e innovative, permette agli amanti del buon gusto di consumare prodotti buonissimi, accuratamente selezionati e realizzati con amore e attenzione grazie a una straordinaria esperienza di anni e anni maturata nel settore.