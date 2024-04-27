Satriano di Lucania: appassionati di calcio e non solo potranno fare un viaggio emozionante nell’Anima di un tifoso del Napoli. L’iniziativa

“Per gli appassionati di calcio e non solo, OGGI POMERIGGIO alle 18:30, in Aula Consiliare, il nostro compaesano Vittorio Bruno presenterà il suo libro “𝐂𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐀𝐳𝐳𝐮𝐫𝐫𝐨”- Viaggio nell’Anima di un tifoso del Napoli“.
È quanto fa sapere il Comune di Satriano di Lucania che aggiunge:
“𝐼𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑐𝑖𝑡𝑡𝑎̀ 𝑑𝑜𝑣𝑒 𝑖𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑐𝑖𝑜 𝑒̀ 𝑝𝑖𝑢̀ 𝑑𝑖 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑒̀ 𝑢𝑛’𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑠𝑎, 𝑙𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑉𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑔𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑐𝑜 𝑒 𝑐𝑜𝑛 𝑙’𝑎𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎: 𝑖𝑙 𝑁𝑎𝑝𝑜𝑙𝑖.
𝑃𝑒𝑟 33 𝑙𝑢𝑛𝑔ℎ𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑉𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 ℎ𝑎 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑡𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑧𝑖𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑒 𝑐𝑢𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑎𝑙𝑝𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 𝑠𝑜𝑔𝑛𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑖𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑎𝑚𝑎𝑡𝑜 𝑐𝑙𝑢𝑏 𝑎𝑣𝑟𝑒𝑏𝑏𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑙𝑜 𝑠𝑐𝑢𝑑𝑒𝑡𝑡𝑜.
𝐿𝑎 𝑠𝑢𝑎 𝑓𝑒𝑑𝑒𝑙𝑡𝑎̀ 𝑎𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑒, 𝑙𝑒 𝑠𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑡𝑡𝑒 𝑒 𝑙𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒 𝑙𝑜 ℎ𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑚𝑎𝑡𝑜, 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑑𝑜𝑙𝑜 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑢𝑛𝑖𝑐ℎ𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑙𝑒𝑔𝑎𝑚𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑠𝑠𝑜𝑙𝑢𝑏𝑖𝑙𝑖”.
Di seguito la locandina con i dettagli.