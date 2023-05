“Solo nella provincia di Potenza 90 i tratti di strada danneggiati da frane e smottamenti”! La richiesta a Salvini 

“Ho raccolto le preoccupazioni dei cittadini sullo stato di dissesto delle nostre strade provinciali ed ho investito della questioni il Ministro Salvini chiedendogli un intervento straordinario”.

Lo afferma in una nota il sen. Gianni Rosa di Fratelli d’Italia che aggiunge:

“Circa il 79% della rete stradale lucana è rappresentata da strade provinciali.

La scarsa manutenzione delle strade, dovuta alla carenza di fondi, si è sommata in questi mesi ai danni provocati dalle forti piogge.

Dalle notizie in mio possesso sono 90 i tratti di strada danneggiati da frane e smottamenti, solo nella provincia di Potenza.

Frane e smottamenti che impediscono il normale transito lungo arterie che connettono paesi dell’entroterra i quali, senza di esse, rimarrebbero isolati.

L’importo totale dei lavori € 62.690.000.

La situazione peggiora se si considerano anche i lavori di manutenzione.

Secondo l’ultima stima ufficiale, risalente all’ultimo Piano Regionale dei Trasporti 2016-2026 approvato, si parla di un importo di oltre 510 milioni per entrambe le Province.

Pittella stanziò solo 40 milioni.

Parliamo però della sola manutenzione ordinaria.

Per tale motivo ho inviato anche una richiesta a Bardi per chiedergli la convocazione di un tavolo, con Fratelli d’Italia, al fine di predisporre un’oculata pianificazione, in vista della definizione degli investimenti da finanziare con le risorse della nuova programmazione europea.

Le infrastrutture sono indice dello sviluppo di una Regione e la Basilicata non può permettersi di rimanere indietro”.a

