Stasera tutti in strada a Lavello per il Carnevale più bello: tra balli, maschere e festini, ecco il programma completo

Battute finali a Lavello per il celebre Carnevale.

Il divertimento è rosso Domino in questo evento tra i più attesi dell’anno che, nell’ambito del Patto dello Sviluppo della Basilicata, è stato riconosciuto tra i Beni del Patrimonio Culturale Intangibile della nostra regione, da tutelare e valorizzare.

L’inizio ufficiale della manifestazione è stato decretato lo scorso 17 Gennaio, quando l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la Pro Loco “F. Ricciuti”, le maschere e i promotori dei festini, ha dato luogo alla manifestazione di apertura del grande evento in maschera.

Una tradizione che si tramanda da anni, con le sue regole e peculiarità, raccolte in un decalogo che non solo rimarca l’importanza di preservarla, ma sottolinea anche la necessità di farlo con rispetto ed educazione, in quanto:

“è un patrimonio di inestimabile valore culturale, forse unico per la sua peculiarità e per il modo di manifestarlo.

L’Amministrazione Comunale e la Pro Loco “F. Ricciuti” sono impegnati insieme ai cittadini di Lavello a conservarlo e tramandarlo nel tempo.

Un invito a tutti i cittadini, in primo luogo ai giovani, affinché partecipino al nostro Carnevale evitando comportamenti sbagliati, lontani dalla cultura del Carnevale lavellese”.

Ieri, Sabato 29 Febbraio, si è tenuto l’ultimo appuntamento con le piste da ballo, dopo un percorso davvero ricco di divertimento e sorprese, dove ci si concede anche un momento di convivialità, fatto di scambi, chiacchiere e tanto buon cibo.

L’evento di ieri sera, inoltre, ha avuto una sorpresa in più: l’atteso gioco della Pentolaccia.

Tutto l’entusiasmo carnevalesco è stato riversato su una pignata in terracotta ricca di cibarie, presente in diverse varianti, come quella per le donne e quella per i bambini.

I giocatori hanno dovuto tentare di romperla da bendati, con il solo ausilio di un bastone.

Oggi, Domenica 1 Marzo, si realizzerà il grande corteo finale, esito esplosivo di un percorso indimenticabile.

Ecco tutto il programma:

ore 15:00 raduno in via dei Cappuccini;

ore 15:30 partenza con attraversamento di Corso G. Fortunato, via G. Verdi, Via Giovanni XXIII, Piazza G. Falcone, via M. Miscioscia, via Roma, Corso Umberto;

ore 19:00 arrivo in Piazza Matteotti, saluti dell’Amministrazione comunale e della Pro Loco;

ore 19:30 conferimento Premio “Rosso Domino” al dott. Mauro Antonio Di Vito;

ore 20:00 consegna riconoscimenti ai Festini, ai Conduttori, alle Maschere e ai Carri;

ore 20:30 spettacolo finale con Mauro Vulpio.

Il Carnevale è pronto ad esplodere per le strade della bella cittadina!

Di seguito la locandina con il programma della sfilata finale.