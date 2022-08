Stellantis di Melfi: 85 posti a rischio! Ecco la situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa delle Segreterie Territoriali di FIM FIOM UILM FISMIC UGLM, UILTRASPORTI FILT-CGIL FAST-CONFSAL, LA RSU LOGISTICA:

“È appena terminato l’incontro tra le OO.SS. e l’azienda ITS; nel suddetto incontro l’azienda ITS ha comunicato che la sua committente, MultiLog, a partire dal 6 agosto, cesserà il contratto con Stellantis.

Pertanto si materializzano i primi 85 esuberi veri.

Come già ribadito nei giorni scorsi non accetteremo mai un percorso che prevede il licenziamento dei lavoratori.

Oggi, dopo gli annunci di tutti, bisogna passare ai fatti, in primis abbiamo chiesto all’azienda ITS di non procedere con le lettere di licenziamento ma di trovare ogni strumento utile per mantenere i lavoratori legati all’azienda.

Chiediamo immediatamente la convocazione del Dipartimento alle attività Produttive della Regione Basilicata per avviare una discussione che, come annunciato ieri anche dal presidente Bardi, deve vedere l’attivazione di ammortizzatori sociali propedeutici fino ad una discussione vera con i vertici di Stellantis ed all’attivazione del tavolo ministeriale nazionale per un rilancio del settore automotive che garantisca lavoro e “commesse” di tutta la filiera.

Pertanto, già a partire da venerdì, giorno della convocazione del tavolo automotive, bisogna affrontare una discussione non più sulle supposizioni ma sugli atti concreti che Stellantis sta mettendo in campo che prevedono riduzione di lavorazioni e i conseguenti licenziamenti.

Nel contempo prosegue l’azione di mobilitazione a partire dalle ore 22 di stasera fino alle ore 22 di sabato 6 agosto ed in concomitanza dell’incontro di venerdì 5 alle ore 16 ci sarà un presidio sotto la sede della Regione Basilicata di tutti i lavoratori dell’area industriale di San Nicola di Melfi“.

