Stellantis Melfi: “Servono almeno 300 mila vetture all’anno per garantire i livelli occupazionali”. I dettagli

Commentando i dati produttivi di Stellantis diffusi questa mattina dalla Fim Cisl nazionale, il segretario generale della Fim lucana Gerardo Evangelista ha detto che «a Melfi la transizione verso i veicoli elettrici è ormai iniziata» annunciando che «a breve partiranno i lavori nell’unità verniciatura per poi proseguire nel periodo estivo nell’unità montaggio e lastratura».

Ha specificato il leader lucano della Fim:

«Si tratta di lavori propedeutici all’avvio, a inizio 2024, della produzione del primo modello completamente elettrico, per poi proseguire con la messa in produzione delle altre vetture già programmate per lo stabilimento di Melfi.

Un patto forte a sostegno di tutto il polo automotive di Melfi.

La Basilicata potrebbe sfruttare la sua esperienza nella produzione di auto per entrare in questo settore in rapida crescita e beneficiare del trend positivo verso la sostenibilità.

Serve un volume produttivo di almeno 300 mila vetture per garantire i livelli occupazionali nello stabilimento Stellantis e nelle aziende dell'indotto».

