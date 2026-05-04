Su Potenza dopo una breve tregua, nuovo peggioramento del tempo. Ecco le previsioni aggiornate

Atteso un nuovo peggioramento tra Puglia, Molise e Basilicata per l’afflusso di aria umida atlantica con nuvolosità estesa e al più qualche precipitazione sparsa. Clima mite, temperature perlopiù intorno alle medie del periodo.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 5 Maggio, avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con nubi pomeridiane associate a deboli piogge. Schiarite la sera.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 11°C.
Mercoledì 6 Maggio avremo cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi, con qualche addensamento più compatto dal pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 20°C, la minima di 11°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.