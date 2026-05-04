Basilicata, dissesto idrogeologico: accordo tra il Commissario di Governo e Acquedotto Lucano. Ecco i dettagli

È stato firmato oggi l’Accordo di Collaborazione tra il Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico nella Regione Basilicata e Acquedotto Lucano S.p.A.

L’intesa, siglata dal Soggetto Attuatore Delegato, Avv. Gianmarco Blasi, e dal Direttore Generale di Acquedotto Lucano, Prof. Luigi Cerciello Renna, punta ad instaurare una congiunta sinergia operativa per rafforzare la sicurezza del territorio lucano e la tutela della risorsa idrica.

L’accordo nasce dalla necessità di affrontare congiuntamente le criticità legate al dissesto e al rischio idrogeologico (frane, rischio idraulico e difesa della costa).

Attraverso questa partnership Acquedotto Lucano mette a disposizione il proprio know-how tecnologico e professionale per garantire una gestione integrata della risorsa idrica unitamente alla difesa del territorio.

Le parti hanno istituito un tavolo tecnico congiunto per valutare gli interventi di interesse comune e definire le modalità tecniche di intervento: l’impegno è volto a snellire i procedimenti decisionali e facilitare lo scambio di documentazione tecnica tra gli enti per accelerare le opere necessarie.

La collaborazione avrà una durata di due anni, con opzione di rinnovo alla scadenza.

Dichiara il Direttore Generale, Cerciello Renna:

“Oggi si sancisce un altro passo importante nel percorso di crescita di Acquedotto Lucano S.p.A. che ha il suo paradigma nei benefici diretti alle comunità.

Siamo una delle utilities idriche più importanti di Italia per estensione delle reti gestite, complessità del territorio servito e rappresentatività su scala locale del settore nazionale.

Contiamo su un patrimonio immateriale fatto di know how umano e tecnico capacità professionali e profonda conoscenza di tutti i contesti territoriali regionali che ci consente di misurarci con le criticità legate al rischio idrogeologico che interessa i Comuni della Basilicata.

Nelle scorse settimane avevamo già intrapreso attività di iniziativa, come nel caso del versante di contrada Santa Lucia a Ferrandina. Oggi ci mettiamo formalmente al servizio dei lucani con il coordinamento del Commissario regionale“.