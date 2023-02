Superbonus e stop del Governo: “colpo durissimo e danno incalcolabile per famiglie e imprese”. Ecco l’appello ai parlamentari lucani

“Un colpo durissimo all’intero comparto dell’edilizia, un danno incalcolabile per famiglie e imprese”.

E’ la reazione di Legacoop Basilicata allo stop del Governo allo sconto in fattura e alla cessione del credito imposto dal decreto legge del 16 febbraio:

“Adesso, con questo provvedimento, si mettono in ginocchio un migliaio di imprese lucane.

Il decreto e’ in vigore dal 17 febbraio, si attende ora la conversione in legge.

Ci auguriamo che il Parlamento intervenga per sanare una scelta che sarebbe catastrofica per l’intero Paese, spingendo il settore verso un abisso e determinando altresi’ gravi ripercussioni per lavoratori e famiglie”.

