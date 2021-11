Tito, 20 milioni di euro in arrivo: “Non si sciupi questa grande occasione”! Ecco i dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’amministrazione del Comune di Tito (PZ) sulla notizia della conferma del finanziamento di 20 milioni di euro per l’area Zes di Tito da parte del Ministro per il Sud Mara Carfagna.

Ecco nei dettagli:

“Un’occasione da non perdere.

Anzi, da cui cercare di trarre il meglio possibile per creare una ripartenza reale.

Nel corso dell’incontro promosso Lunedì 22 Novembre da Confindustria Basilicata sul Mezzogiorno, sono stati diversi gli spunti di riflessione su ciò che occorre fare da subito per realizzare questi intenti.

Nel suo intervento il ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna ha confermato il finanziamento di 20 Milioni di euro per l’infrastrutturazione dell’area Zes (Zona economica speciale) di Tito”.

Un tema molto sentito che ha sollecitato l’intervento del sindaco del Comune di Tito, Graziano Scavone:

“Di risorse ne arriveranno, e pure tante, adesso bisogna semplificare procedure ed organizzare le tecnostrutture per evitare di sciupare una grande occasione, unica ed irripetibile, per rigenerare territori e recuperare il ritardo di sviluppo del Mezzogiorno.

Queste risorse, però, andranno utilizzate e spese nella maniera corretta, evitando di ripetere gli errori del passato.

Proprio oggi, 23 Novembre, ricorre il terremoto dell’80.

Dopo il sisma vennero individuati strumenti di politica industriale, attraverso i quali furono finanziati e realizzati interventi nel Mezzogiorno d’Italia che, purtroppo, a lungo termine, hanno rivelato tutta la loro insufficienza in termini di sviluppo.

È necessario, dunque, che tutti gli enti preposti comincino a discutere affinché si individuino le soluzioni infrastrutturali più opportune per l’area industriale.

Come amministrazione comunale di Tito presentammo già, a suo tempo, un dossier indicando gli interventi infrastrutturali necessari a superare le criticità dell’area.

Tra le quali va rimarcata la necessità di potenziare le infrastrutture energetiche, a partire dalla metanizzazione delle aree sprovviste, oltre a prevedere impianti per la produzione energetica necessaria all’alimentazione degli impianti di illuminazione nell’area consortile, e di altre infrastrutture energetiche utili a calmierare i costi di gestione a favore delle imprese.

Per conseguire i risultati necessari, è opportuno che anche la governance delle aree industriali, che al momento vede la liquidazione del consorzio industriale in favore della costituzione della nuova società che si occuperà delle aree industriali e delle aree Zes, ovvero Apibas, sia immediatamente operativa e che possa, in qualche modo, accompagnare non solo la gestione delle aree ma anche la promozione degli investimenti industriali, in un momento in cui c’è necessità di visioni strategiche e soggetti qualificati che supportino le imprese e le pubbliche amministrazione nelle politiche di rilancio produttivo“.

