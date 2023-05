Tito: al via il progetto “Io mi abilito” per costruire insieme la sicurezza dei cittadini. Ecco di che cosa si tratta

Il Comune di Tito, in collaborazione con il Disability Manager, promuove il progetto di auto-mappatura “Io mi abilito” per costruire insieme la sicurezza dei cittadini.

Il progetto è finalizzato a mappare le abitazioni e le esigenze delle persone con disabilità per individuare procedure da attuarsi prima e durante l’emergenza:

modalità di avviso;

evacuazione;

aree di emergenza idonee senza barriere architettoniche;

aggiornamento del Piano di Protezione Civile.

Il modulo, scaricabile sul sito internet www.comune.tito.pz.it o ritirabile presso gli uffici comunali, dovrà essere compilato in ogni sua parte e restituito o via email all’indirizzo ufficiourp@comune.tito.pz.it o via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.tito.pz.it oppure direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tito.

Per info:

Ufficio Servizi Sociali

Tel. 0971-796216/207

Email: ufficiourp@comune.tito.pz.it/

serviziosociale@comune.tito.pz.it

Per scaricare l’apposito modulo potete visitare il sito istituzionale del Comune di Tito al seguente link:

https://bit.ly/3ANdRBM

