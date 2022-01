Tito, brutto incidente! Vigili del Fuoco, ambulanza e Carabinieri sul posto. Le foto

Alle ore 14:00 circa di oggi, 22 gennaio, i VV.F. sono intervenuti per incidente stradale sulla SS94 nei pressi dello svincolo per la stazione ferroviaria a Tito Scalo.

L’uomo alla giuda di una BMW, per cause in corso di accertamento, è andato a sbattere violentemente contro il guard rail, incastrandosi.

Per poter estrarre il ferito, si è dovuto utilizzare cesoie e divaricatori.

Contemporaneamente si è provveduto alla messa in sicurezza del veicolo per evitare l’insorgere di incendi.

Recuperato il ferito è stato affidato al personale 118 intervenuto.

Sul posto anche i Carabinieri.

