Tito: “mi preme comunicare alla cittadinanza che al momento non risulta alcun contagio da Coronavirus”

“In relazione alla diffusione di fake news circa un caso di contagio da nuovo coronavirus a Tito mi preme comunicare alla cittadinanza tutta che al momento non risulta alcun contagio da NCV-19 di cittadini residenti a Tito, piuttosto ci sono nostri concittadini sotto sorveglianza sanitaria, cosi come prevede il protocollo”.

E’ quanto comunica in un post pubblico il Sindaco di Tito, Graziano Scavone, che prosegue:

“Non convinciamoci di essere immuni dal contagio, abbiamo il dovere di seguire le disposizioni e le misure di prevenzione.

Invito quindi tutti coloro i quali avvertono sintomi influenzali a contattare il proprio medico, a non recarsi al Pronto Soccorso, e rimanere in isolamento domiciliare evitando contatti ravvicinati, a partire dai propri familiari.

Così come mi appello a tutti coloro i quali sono rientrati o rientreranno in queste ore ed in questi giorni dalle regioni e province del nord indicate nel decreto dell’8 marzo a comunicare il proprio arrivo e restare a casa in isolamento insieme ai familiari”.