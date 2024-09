Tito: screening gratuito di visite oculistiche. Ecco quando

Il Comune di Tito informa la cittadinanza che:

“in occasione della giornata di lunedì 23 settembre 2024 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00, c/o il piazzale sito in Via Convento (ex palestra), si terrà per opera dell’Associazione Nazionale Privi della Vista e Ipovedenti ETS-APS, uno screening gratuito di visite oculistiche.

Secondo le indicazioni pervenute dal soggetto organizzatore, lo stesso potrà assicurare un numero di viste massimo pari a 30 nel corso dell’intera giornata”.

Di seguito la locandina con i dettagli.