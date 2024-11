Tragico incidente sul lavoro al Palazzo di Giustizia di Potenza: questo il cordoglio del Consiglio comunale

Ancora un gravissimo episodio di incidente sul lavoro, questa volta a Potenza, presso il Palazzo di Giustizia dove un operaio ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un infisso.

Il Presidente del Consiglio comunale di Potenza, avv. Pierluigi Smaldone, esprimendo il cordoglio dell’intero Consiglio comunale di Potenza alla famiglia della vittima, ha dichiarato:

“Le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, ma quanto accaduto pone nuovamente l’attenzione sulla necessità di garantire standard di sicurezza adeguati in tutti i luoghi di lavoro, con particolare riguardo alle attività in quota e a quelle che comportano rischi elevati”.

Questo incidente si aggiunge alla lunga lista di episodi che ricordano quanto sia urgente un rafforzamento delle misure di prevenzione e dei controlli nei cantieri e nei luoghi di lavoro. Il nostro pensiero va all’operaio coinvolto e alla sua famiglia”.